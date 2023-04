Les protocoles de fissures sont lancés pour la géothermie profonde

La procédure d’établissement des preuves en lien avec le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne franchit une première étape. Les courriers proposant la réalisation d’un protocole de fissures ont été envoyés ce vendredi par le canton du Jura aux propriétaires des biens immobiliers situés dans un rayon de 2,5 km autour du site. Selon la Commission de suivi et d’information (CSI), les enveloppes comprennent une proposition de convention individualisée de Géo-Energie Jura et une lettre explicative pour permettre une meilleure compréhension du projet de géothermie profonde. Les ayants droit concernés auront trois mois, soit jusqu’à fin juillet, pour transmettre leur demande.

La Commission de suivi et d’information souligne que les premiers relevés pourraient commencer au plus tôt au mois de juillet. Ils se poursuivront jusqu’au début du forage d’exploration, actuellement prévu en avril 2024. Les coûts seront entièrement à la charge de Géo-Energie Jura. Les protocoles de fissures serviront de preuves afin de constater les éventuels dommages. À cet effet, le porteur du projet mettra en place une structure unique pour simplifier le traitement et le règlement des annonces de dégâts, précise la CSI. /comm-alr