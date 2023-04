Relancer la machine du progrès social lors du 1er mai interjurassien

Les syndicats espèrent que l’appel des luttes pour le progrès social et la justice résonne dans la région. Le 1er mai interjurassien se tient lundi prochain à Saignelégier sous le slogan « De meilleurs salaires. De meilleures retraites. L’égalité maintenant ! ». La Fête du travail revêt une importance particulière cette année, alors que nombre de travailleurs voient leur revenu réel baisser, alors que tout augmente autour d’eux, à savoir les prix, les primes d’assurance-maladie ou les loyers. La rémunération des femmes doit notamment être revalorisée et l’AVS renforcée. « C’est une mobilisation pour marquer le ras-le-bol de la population face à la perte du pouvoir d’achat, à la diminution des retraites et la non-adéquation des rentes. Et aussi montrer toute cette frustration quand on voit que de l’argent on en trouve à profusion pour sauver des banques, alors qu’on refuse 80 millions pour indexer des rentes au Parlement », explique Thomas Sauvain, secrétaire général de l’Union syndicale jurassienne et organisateur du 1er mai interjurassien.