300 personnes défilent à Moutier pour le 1er mai interjurassien

« La Solidarité, pas la haine. L’union fait la force », c’était le thème retenu cette année par le comité d’organisation pour son traditionnel 1er mai interjurassien. La manifestation, mise sur pied chaque année par l’Union syndicale jurassienne (USJ), s’est déroulée dans le calme jeudi matin à Moutier. Près de 300 personnes y ont pris part selon les organisateurs. « Une belle affluence », précisent-ils, particulièrement pour Moutier qui n’avait pas la chance de bénéficier d’un jour férié aujourd’hui pour descendre dans la rue.





L’un arrive, l’autre s’en va

Outre les revendications et autres slogans entendus durant le cortège, ce 1er mai aura eu une saveur un peu spécial pour deux personnes en particulier. La première étant le nouveau président de l’USJ, Dominique Hausser, fraîchement élu l’automne passé. À l’occasion de son « premier 1er mai » en tant que président, cet ancien médecin de santé publique genevois, aujourd’hui heureux retraité en Ajoie, évoque notamment son inquiétude face au recours au RHT dans la région depuis un peu plus d'une année, particulièrement dans les domaines de la microtechnique et de l'horlogie.