Une fiche du plan directeur cantonal jurassien pour Moutier

L’intégration de Moutier dans le Jura s’apprête à franchir une première étape au niveau de l’aménagement du territoire. Le Gouvernement jurassien met en consultation une nouvelle fiche du plan directeur cantonal consacrée à l’accueil de la cité prévôtoise prévu en 2026. La procédure court jusqu’au 2 juillet prochain. Le document sera ensuite soumis au Parlement jurassien puis à la Confédération pour approbation. La fiche permet de réaliser les engagements pris par les autorités jurassiennes. Moutier aura ainsi le statut de pôle régional et de cœur de pôle, de même que Delémont, Porrentruy et Saignelégier. Une zone d’activités d’intérêt cantonal pourra voir le jour dans un secteur à définir.

Concernant l’habitat, la zone de la gare a été identifiée comme secteur stratégique. Le scénario le plus optimiste fixe le potentiel de croissance démographique de Moutier à 8'285 habitants en 2040, soit une hausse de 12,4%. Le but vise à briser la chute démographique observée depuis 2016, stabiliser la population puis retrouver la dynamique connue précédemment. Du côté des emplois, la perspective se situe à un total de 3'150 d’ici 2040, soit 450 emplois supplémentaires. Quant au rôle touristique de Moutier, il se définira, en particulier, par l’accueil de salons et de foires au Forum de l’Arc. La fiche intitulée « Accueil de Moutier » devrait présenter un caractère provisoire d’ici à la prochaine révision complète du plan directeur cantonal jurassien qui devrait intervenir entre 2030 et 2035. /comm-fco