Des chiffres noirs, mais aussi d’importants défis pour l’Hôpital du Jura

L'Hôpital du Jura a bouclé l'année 2022 sur des chiffres noirs après deux années de crise. Alors que la pandémie de Covid-19, la pénurie de personnel et l'inflation ont plongé de nombreux hôpitaux suisses dans des difficultés, l'établissement public jurassien parvient à limiter les dégâts. L'H-JU a présenté un bénéfice de 1,4 million de francs, avec un chiffre d'affaires de 5,5% supérieur à celui de 2021. Ce résultat a été obtenu grâce à une gestion stricte et à une activité soutenue en fin d'année.

L'Hôpital du Jura a retrouvé une activité proche de la normale à la fin de l'an dernier. Certains secteurs de l'institution ont même carburé à plein régime (+20% pour la pédiatrie, +21% pour la gériatrie aigüe, +7% pour la médecine interne). L’établissement se félicite aussi d’avoir pu faire face à une forte augmentation de patients aux urgences : il a enregistré plus de 32'000 prises en charge en pédiatrie et chez les adultes, soit une entrée toutes les quinze minutes. En revanche, comme partout dans le pays, le nombre de naissances a reculé. L’H-JU en a recensé 530 en 2022, contre 639 en 2021. Ce phénomène est sans doute la conséquence d'une année marquée par les incertitudes sur le plan économique et par la morosité ambiante, selon la direction. Quant au taux de césariennes, il reste le plus bas de Suisse (23,6%).





L’accent sur la formation

Si l'établissement dresse donc un bilan satisfaisant pour 2022, il table en revanche sur un budget 2023 déficitaire de 3,5 millions de francs, notamment en raison de la hausse des charges liées à l'inflation, à la composante énergétique et à la masse salariale (renchérissement de 1% pour le personnel). L'H-JU revendique, comme d'autres hôpitaux, une hausse des tarifs de 5% dans le domaine hospitalier pour couvrir les coûts.

Par ailleurs, l’Hôpital du Jura souhaite faire face au mieux à la pénurie de soignants qualifiés et à la crise des vocations. « Les ressources humaines sont un enjeu stratégique pour l’H-JU », avance son directeur Thierry Charmillot. « On doit donner envie aux jeunes de prendre ces professions. On met donc un accent particulier sur la formation, puis nous investissons dans la formation continue. Il faut que nos gens puissent progresser et continuer d’avoir le feu sacré en eux. Notre responsabilité d’employeur consiste également à bien réfléchir aux conditions de travail et de les faire évoluer, aussi, en fonction des préoccupations du personnel ». L’H-JU espère que la perspective de la construction d’un nouvel hôpital à Delémont contribue à motiver les troupes.





L’H-JU a 20 ans

A noter encore que l’Hôpital du Jura fête ses vingt ans cette année 2023. L’établissement organisera des journées portes ouvertes le samedi 2 septembre sur son site de Porrentruy (visite du secteur rénové de la policlinique, dialyse, radiologie, centre de formation), puis le dimanche 3 septembre sur son site de Delémont (visite du secteur Parents-Femme-Enfant rénové). /ATS-comm-rch