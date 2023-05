Rendez-vous sport : talus en ébullition

C’est déjà la dernière ligne droite pour les équipes jurassiennes de football. Il ne reste plus que quelques matches à disputer sur les talus de notre région, mais les enjeux sont importants. Plusieurs équipes peuvent encore espérer monter d’un échelon alors que d’autres devront se battre avec acharnement pour assurer leur maintien.





2e ligue interrégionale : Courtételle tient la cadence

Fort de sa victoire de dimanche, le FCC est plus que jamais dans la course à la promotion. Il est 2e du classement, à égalité de points avec le leader le Team Vaud M21 (ndlr : Courtételle a toutefois un match de plus au compteur). Reste que les meilleurs deuxièmes seront aussi promus et c’est là que ça devient encore plus intéressant pour les « Verts » qui figurent parmi ces équipes-là et avec une certaine marge. Attention toutefois : le FCC doit encore accueillir le Team Vaud M21.





2e ligue : Porrentruy n’y est pas encore, chaud pour Develier et Ajoie-Monterri

Le FC Porrentruy doit encore batailler avant d’être sacré champion de groupe en 2e ligue. Les Ajoulots ont perdu 2-1 sur le terrain de Diaspora dimanche et ont grillé un joker. Oui, parce que derrière les Bernois carburent. Weissenstein Berne n’est qu’à un point (mais avec un match de plus) et Lyss ne compte que quatre unités de retard. Si on regarde vers le bas, trois équipes jurassiennes demeurent en danger. Courroux semble même être condamné avec désormais huit points de retard sur la barre alors qu’il reste 12 unités en jeu. C’est beaucoup plus serré pour Ajoie-Monterri, Develier et La Neuveville-Lamboing qui se tiennent en deux points. Pour le moment, les Ajoulots sont relégables, avec deux points de retard sur les Escargots et sur les joueurs du Jura bernois. Mais le FCAM a une rencontre de retard.





3e ligue : Val Terbi ne lâche rien, Franches-Montagnes est presque promu

La lutte pour la promotion bat son plein en 3e ligue. Haute-Ajoie et Val Terbi se rendent coup pour coup dans le groupe 6. Les Ajoulots gardent les commandes avec quatre points d’avance sur les footballeurs de Terre Sainte. Les deux équipes s’affronteront lors de la dernière journée. Et puis dans le groupe 5 cette fois, le FC Franches-Montagnes file tout droit vers la 2e ligue. Les Taignons caracolent en tête de la hiérarchie et leur promotion ne semble plus qu’être une question de jours.

Dans la lutte pour le maintien, c’est très serré dans le groupe 6. Bassecourt a fait la bonne opération du week-end en battant Alle et a pu s’éloigner de la zone rouge. Cela devrait se jouer entre Develier, Belprahon et Fahy qui se tiennent en trois points. Dans le groupe 5, Moutier et Court demeurent en bas du classement, mais semblent avoir fait un bout de chemin pour assurer leur maintien. /mle