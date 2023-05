Café des Arts : Mathias Brossard

La pièce de Molière, Les Amants magnifiques, va résonner de mercredi à vendredi en pleine forêt, aux abords de la ferme de Cerniervillers dans les Franches-Montagnes, avec les élèves de La Manufacture de Lausanne qui répètent sur place depuis le début du mois de mai.

Le public est invité à découvrir cette pièce mise en scène et en espace par Mélina Martin et Mathias Brossard. Jouer en plein air demande aux comédiens plus d’énergie dans la voix et dans le jeu que d’interpréter un rôle sur une scène de théâtre. Ce que confirme Mathias Brossard, comédien et metteur en scène.