Un nouveau geste de la ville de Delémont pour Clair-Logis

Des reproches acérés

Lors du débat, plusieurs élus ont fait part de leur mécontentement quant à la situation actuelle de la fondation. Le PLR Christophe Günter a évoqué un naufrage. « On croit rêver ! Comment en est-on arrivé là ? », a-t-il lancé. L’UDC Laurence Studer et la PCSI Suzanne Maître-Schindelholz sont revenues sur les nombreuses mises en garde lancées depuis 2018 par la Commission de gestion et de vérification des comptes. Élu du Centre, Patrick Frein a parlé d’un fiasco, estimant que la commune « allait trinquer » même si son groupe a finalement décidé d’accepter les deux cautionnements.

Au final, seuls les membres des groupes PLR et UDC ont refusé ces garanties ou se sont abstenus. Représentant du PS, Maël Bourquard a indiqué qu’il s’agissait de donner la confiance des autorités à la nouvelle direction de Clair-Logis. Il a souligné que l’ensemble des résidents et des employés actuellement hébergés à la Résidence de la Sorne avaient décidé de revenir dans le nouveau bâtiment. Pour le groupe CS-POP et Verts, Céline Robert-Charrue Linder a insisté sur l’importance de penser au bien-être des personnes concernées.