Vision d’avenir pour les soins à domicile

Demain se prépare aujourd’hui pour le soutien à domicile. La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile dans le Jura (FAS) a présenté son nouveau film promotionnel ce vendredi à Cinémont. Réalisé par le Franc-Montagnard Nicolas Chèvre, il apporte sur treize minutes des vulgarisations de missions et des témoignages qui permettent de bien saisir l’importance de ce maillon essentiel de la chaîne médicale. Et parmi les témoins, une certaine Elisabeth Baume-Schneider. La conseillère fédérale, interrogée avant son élection, était présente vendredi pour expliquer pourquoi elle a accepté de se livrer. La structure des soins à domicile a permis à son papa de rester à la maison jusqu’à 94 ans. « J’ai apprécié que mon papa soit en sécurité », a expliqué Elisabeth Baume-Schneider. « Je suis vraiment reconnaissante. Tout ne fut pas un long fleuve tranquille car mon papa était certes pris en considération, mais aussi parfois infantilisé. Mais c’était pour sa protection », témoigne Elisabeth Baume-Schneider, qui a souligné l’importance pour les personnes âgées de pouvoir conserver leur liberté le plus tard possible.