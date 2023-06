Loi climat : le débat

Pour ou contre la Loi climat ? RFJ a ouvert le débat ce lundi matin en compagnie de Marie-Anne Etter, secrétaire régionale du WWF Jura et membre du comité interpartis jurassien oui à la Loi climat, et Alain Koller, président de l’UDC Jura et membre du comité contre la loi sur le climat Jura, alors que les Suisses voteront le 18 juin. Marie-Anne Etter et Alain Koller ont d’abord dressé leur état des lieux du changement climatique en Suisse et dans la région puis discuté des mesures proposées dans la Loi pour lutter contre ce changement et enfin abordé la question de la dépendance énergétique de la Suisse vis-à-vis de l’étranger. Si le texte est accepté, la Suisse devra atteindre la neutralité carbone en 2050 et donc ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en absorbe. Il s’agira d’un côté de réduire la consommation d’énergies fossiles et de l’autre d‘augmenter la production d’énergies renouvelables en Suisse. Aucune interdiction n’est prévue mais des mesures d’encouragement : un soutien financier pour remplacer les chauffages à énergie fossile et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, l’aide atteint 2 milliards de francs. Soutien financier aussi pour les entreprises qui misent sur les technologies innovantes, 1,2 milliard de francs. Dans le Jura, le comité pour le oui rassemble le Centre, le Parti socialiste, le PLR, le PSCI, les Sociaux-Chrétiens, Les Verts et les Verts Libéraux. Seule l’UDC s’oppose au texte. /mmi