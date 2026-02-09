L'initiative veut limiter les moyens financiers de la SSR. Une proposition qui inquiète particulièrement les milieux du sport et de la culture. Le texte propose de plafonner la redevance radio-TV à 200 francs par ménage. Selon ses partisans, la contribution actuelle est trop élevée et pèse inutilement sur les ménages et les entreprises. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement recommandent de rejeter le texte. Ils estiment qu’une réduction aussi importante des moyens mettrait en danger le service public, en particulier dans les régions linguistiques minoritaires. Un contre-projet plus modéré a toutefois été adopté. Les citoyennes et citoyens trancheront dans les urnes le 8 mars prochain. Notre correspondante parlementaire Marie Vuilleumier a analysé les enjeux de cette votation. /mvu-aca
« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative SSR
Les Suisses se prononceront le 8 mars sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! ...
RFJ
Sur le même sujet
- 19.01.2026 - 10:34 « Le dossier du lundi » : Donald Trump au WEF de Davos
- 12.01.2026 - 12:00 « Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes
- 16.12.2025 - 14:00 « Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?
- 30.11.2025 - 14:16 Votations fédérales : résultats et réactions dans le Jura
- 24.11.2025 - 09:50 « Le dossier du lundi » : les « 16 jours contre la violence basée sur le genre »
Actualités suivantes
Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva
Région • Actualisé le 09.02.2026 - 16:05
Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé
Région • Actualisé le 09.02.2026 - 13:45
Articles les plus lus
Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé
Région • Actualisé le 09.02.2026 - 13:45
Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva
Région • Actualisé le 09.02.2026 - 16:05
Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé
Région • Actualisé le 09.02.2026 - 13:45