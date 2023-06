Renforcement de l’encadrement pour le projet de géothermie à Haute-Sorne

Un encadrement complété pour le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Un comité de patronage (CP) a été présenté lors d’une conférence de presse ce jeudi. Placé sous l’égide de la Confédération et indépendant de l'exploitant, le CP a pour objectif de veiller au respect des procédures et à la bonne gouvernance du projet. Il sera présidé par le conseiller aux États radical vaudois Olivier Français qui pourra compter sur l’expérience en matière de gouvernance de Christian Bréthaut, professeur à l’institut des sciences de l’université de Genève et Nathalie Andenmatten, responsable du Service géologique national. Un représentant jurassien, qui sera prochainement nommé par le Parlement cantonal, viendra compléter l’équipe.



Le comité de patronage vient compléter le dispositif déjà en place un an après la signature de la convention qui renforce les mesures sécuritaires du projet. L’encadrement comprend d’ores et déjà la Commission de suivi et d’information (CSI), le chef de projet géothermie profonde du canton du Jura Sylvain Rigaud, le Groupe d’expert indépendant (GEI) et l’Office cantonal de l’environnement. /comm-lge-jad