Café des Arts : Basquiat à la Fondation Beyeler

La nouvelle exposition de la Fondation Beyeler constitue une prouesse et une première mondiale. « Basquiat. The Modena Paintings » s’est ouverte il y a quelques jours et met en scène huit œuvres du peintre new-yorkais. L’institution de Riehen près de Bâle rassemble, pour la première fois, ces tableaux de la fin du 20e siècle et signés Jean-Michel Basquiat. « C’est vraiment important de les réunir car ils ont une histoire commune », explique l’historien de l’art et guide à la Fondation Beyeler Yves Guignard. C’est à Modène que ses œuvres monumentales de près de 2x4m ont vu le jour, jamais exposées en raison d’un désaccord entre galeristes, et sont depuis devenues parmi les peintures les plus célèbres et les plus chères de Basquiat. « L’une d’elles a été vendues plus de 100 millions de dollars l’année passée », ajoute Yves Guignard. /mmi