Une rupture de conduite d’eau qui interpelle avant l'été

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy se dit préoccupé par les réserves en eau. Et ce n’est pas les récents orages qui vont régler la situation. Dans une information transmise aux communes en fin de semaine, le SIDP indiquait que plusieurs éléments poussent à une utilisation rationnelle de l’or bleu : la sécheresse des dernières semaines, l’arrivée de l’été, une forte demande en eau depuis fin mai. Un autre imprévu s’ajoute à cette liste puisqu’une conduite d’eau du réseau A16 s’est rompue. Cette dernière se trouve dans le pont autoroutier du Creugenat entre les sorties Chevenez et Bressaucourt.

Le 4 juin, un problème de dilatation a provoqué une rupture, qui, selon le Service cantonal des infrastructures, ne peut pas être facilement réparée. Et c’est justement ce tronçon qui permet de relier les réseaux de Haute-Ajoie et du SIDP. L’interconnexion n’est donc plus possible.

Toutefois la situation actuelle n’est pas problématique. Autant pour le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie que pour le SIDP, l’alimentation en eau est assurée. A la veille de la saison estivale, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy prend tout de même le problème au sérieux. Depuis le 4 juin, le puits des Champs-Fallat à St-Ursanne alimente aussi le village de Bressaucourt, ce qui porte à environ 1000 m3/jour soit le 75% de la capacité maximale. Le SIDP invite les communes à sensibiliser ses citoyens à l’utilisation de l’or bleu. /ncp