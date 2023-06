« La saison de la confirmation » pour le Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura revient pour une 3e saison. Le programme de la nouvelle saison qui débutera en août prochain a été dévoilé mardi soir. Créations jurassiennes, co-productions et artistes de renommée internationale, théâtre, musique et danse, le directeur du Théâtre Robert Sandoz était l’invité de La Matinale ce mercredi pour passer en revue le nouveau programme. Une 3e saison qui se nomme « Jamais deux sans toit », une saison « de la confirmation », selon Robert Sandoz, alors que l’institution n’a pas encore fêté ses deux ans. L’humoriste français Michel Boujenah, les sœurs musiciennes Camille et Julie Berthollet, de nouvelles pièces d’Omar Porras ou de la Compagnie Extrapol ainsi que les rappeurs IAM et Scylla ou encore la Coupe du monde de Catch impro seront à l’affiche.