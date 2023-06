Trafic ferroviaire perturbé par l'orage jeudi

Les intempéries de jeudi ont provoqué des précipitations record, mais aussi des rafales de vent et des interruptions du trafic ferroviaire. La Suisse romande a été particulièrement touchée, du lac Léman à Bâle en passant par le Jura. Des rafales atteignant 135 km/h ont balayé dans l'après-midi le lac Léman près de Saint-Prex, a annoncé le service météorologique Meteonews. L'aéroport de Bâle-Mulhouse a lui signalé une rafale à 129 kilomètres/heure. Des arbres renversés ont causé des dégâts et entravé la circulation. Dans le canton de Fribourg, de forts vents accompagnés de précipitations ont nécessité près d’une soixantaine d’interventions de la police, des pompiers et des cantonniers. Personne n’a été blessé, mais des dommages matériels sont à déplorer. En soirée, des vents à plus de 100 km/h ont également été mesurés plus à l'est, notamment dans le canton de Schaffhouse.





Grandes quantités d'eau

De grandes quantités d'eau ont été déversées par endroits : à Bâle-Binningen BL, 18,2 millimètres sont tombés en dix minutes, battant ainsi le précédent record de la station, qui était de 18,1 millimètres et avait été mesuré le 11 septembre 1991. En raison des intempéries, le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu dans l'après-midi en ville de Bâle. Il a également été interrompu ou limité entre Laufon et Delémont, et entre Yverdon et Fribourg. Des dommages à la caténaire étaient en cause. La police cantonale jurassienne confirme qu'aucun dégât majeur n'a été signalé jeudi en raison des intempéries. /ATS-mmi