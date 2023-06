Café des Arts : René Myrha

Au fond, je suis un dessinateur est une publication très complète, réalisée par Pamella Guerdat, Niklaus Manuel Güdel et Isabelle Depoorter-Lecomte. Celle-ci retrace 60 ans de peintures de l’artiste René Myrha. On y découvre de nombreuses reproductions de ses œuvres en dessins, en peintures et en décors de théâtre et d’opéra.

On y apprend que le nom de Myrha vient d’une rue de Paris dans le quartier de la Goutte d’or où vivait sa sœur. René Pagnard de son vrai nom a vécu son enfance à Delémont, il a été élève de Paul Bovée qui l’a vivement encouragé à se lancer dans l’art pictural. Son art a d’abord été inspiré par Paul Klee, et le dessin est souvent le point de départ d’une œuvre de l’artiste :