Porrentruy tient à sa police de proximité

L’avenir de la police municipale en question au Conseil de ville de Porrentruy. Jeudi soir, le législatif bruntrutain a accepté une résolution interpartis qui demande au Conseil municipal de défendre auprès des autorités cantonale le maintien d’une police municipale de proximité. Cette résolution répond à l’une des mesures du plan équilibre 22-26 du canton du Jura qui prévoit de fusionner les polices municipales avec la police cantonale. « Les prestations de la police municipale sont indispensables au bon fonctionnement de la ville, explique Mathieu Hays, membre du groupe PS-Les Verts et auteur de la résolution. Une fusion péjorerait ces prestations. » Les autres groupes ont soutenu la motion. Le PLR a lui laissé la liberté de vote, expliquant que « d’autres modèles de police de proximité existent. »





Les comptes 2022 passent la rampe, le plan de mesures d’économies pointe

Les comptes 2022 de la ville ont été acceptés jeudi soir. Ils bouclent sur un déficit d’environ 412'000 francs alors que le budget prévoyait une perte de 1,4 million de francs. Un résultat obtenu notamment grâce à un prélèvement de 500'000 francs. « Je ne me réjouis pas de présenter ces comptes » a indiqué Alain Theilkaes, conseiller municipal en charge des finances, tout en rappelant que l’exécutif se penchait sur le plan de mesures d’économies élaboré en 2020. L’exercice comptable a été accepté à la majorité évidente sans opposition. Mais les différents groupes ont émis quelques réserves. C’est le PCSI qui s’est exprimé en premier. Gladys Léchenne a indiqué que malgré les difficultés financières il est nécessaire d’investir. « Nous avons confiance, les mesures d’économie vont porter leurs fruits » a-t-elle déclaré.

Le Groupe PLR quant à-lui a pris connaissance des comptes « avec retenue, mais aussi soulagement » a expliqué Philippe Pieggay. Rappelant que sans les opérations comptables, le déficit réel est de 1,77 million de francs. Une situation qui selon lui rend inévitable le recours au plan de mesures d’économies élaboré en 2020 pour éviter un découvert au bilan.

Le constat est le même du côté du groupe PDC-JDC. Sébastien Piquerez a qualifié les comptes 2022 de « beaux de loin, mais loin d’être beaux ». La réactivation du plan de mesures est nécessaire selon lui. Il s’est également dit préoccupé du surcoût de la patinoire et espère que la situation s’améliorera.

Enfin, le discours était différent du côté du groupe PS-Les Verts. Le groupe a accepté les comptes, mais Pierluigi Fedele a émis quelques réserves. Il s’est notamment inquiété de la réactivation du plan de mesures, craignant des coupes dans le social par exemple. « Parler de déficit structurel aujourd’hui me paraît précipité » a-t-il déclaré, arguant que la dette publique n’est pas nécessairement une mauvaise chose. « La dette publique devient problématique dès lors qu’elle ne permet plus d’obtenir des prêts auprès des banques, a rétorqué le PDC Stéphane Theurillat. C’est ce qui nous permet de développer la ville. »





Un postulat pour une meilleure communication autour des chantiers

Les nombreux travaux en ville de Porrentruy ont également occupé le Conseil de ville. Jeudi soir, le législatif bruntrutain a accepté un postulat du groupe PS-Les Verts. Le texte demande qu’une meilleure communication soit faite aux abords des différents chantiers. « Ces travaux suscitent des désagréments et beaucoup d’interrogations, » a expliqué Clara Loichat. Elle propose la mise en place de panneaux à proximité des chantiers. « Cela permettrait par exemple d’expliquer l’objectif des travaux ou ce que deviendront les lieux. C’est aussi un moyen de couper court à certaines spéculations. »





La sécurité à la piscine à nouveau évoquée

Lors des questions orales, la PCSI Gladys Léchenne a interpellé le Conseil municipal au sujet de la sécurité à la piscine en plein air. « On m’a fait part d’incivilités, de manquements d’hygiène et d’un sentiment d’insécurité autour des bassins, » a-t-elle expliqué. « Nous sommes conscients du problème, notamment lors des fortes affluences, a reconnu Manuel Godinat, conseiller municipal en charge de l’espace-loisirs. Nous ne sommes heureusement pas encore à la situation de 2020. Des discussions ont eu lieu entre la ville, le SIDP et le commissaire. Une liste de mesures sera communiquée lundi soir. »





Les CFF répondent à la ville

La séance de jeudi soir a également été l’occasion de communiquer la réponse des CFF à la résolution interpartis du Conseil de ville concernant le nouvel horaire 2025. L’ex-régie fédérale indique qu’elle a répondu à la sollicitation de l’Alliance des villes, dont Porrentruy et Delémont font partie, et qu’une table ronde sera organisée prochainement.

Il était également question de rail lors de l’interpellation de Baptiste Laville. Le membre du groupe PS-Les Verts a évoqué le projet de 4e train entre Porrentruy et Delémont. Il s’est interrogé sur l’avancement du projet et a fait part de son inquiétude. « Ce projet n’a même pas de nom, y a-t-il une réelle volonté de le défendre ? » Le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler lui a répondu que des discussions sont en cours au sujet d’un train rapide entre Porrentruy et La Chaux-de-Fonds. « Je fais désormais partie de l’association Arc Express. Nous avons des contacts étroits avec les CJ et les CFF. Des projets commencent à émerger. » /tna