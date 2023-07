Moutier théâtre d’une opération policière d’envergure

Une importante opération policière a eu lieu à Moutier. Dimanche dernier, de nombreux agents ont été aperçus dans les rues de la ville en fin de matinée. Cette intervention faisait suite à une enquête lancée par le Ministère public de la Confédération (MPC).

C’est dans le canton d’Argovie que tout a commencé. Quatre hommes soupçonnés d’avoir commis des cambriolages ont pu être interpellés dans la commune de Strengelbach et des explosifs ont été saisis à cette occasion, nous a expliqué le MPC. Ce dernier a ouvert une procédure pénale pour « emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques » et « fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques ». C’est dans ce cadre-là qu’une nouvelle action policière a été menée à Moutier dimanche en fin de matinée. En quoi Moutier est liée dans ce dossier ? Sur ce point, le MPC ne fournit pas de plus amples informations.

Les investigations se poursuivent à l’heure actuelle en collaboration avec la police fédérale et les polices cantonales concernées. Un éventuel lien avec le dynamitage de distributeurs de billets est notamment examiné. Le Ministère public de la Confédération précise que rien n’indique, par contre, qu’il y ait un lien avec le monde du terrorisme ou du djihadisme. Les quatre personnes interpelées, elles, ont été inculpées et placées en détention provisoire. /amo