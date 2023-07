Toujours « déterminés » après une semaine d’occupation

« Ce qui ressort le plus, c’est la détermination à continuer le combat. Le fait d’être posé à côté du site de géothermie et des barrières génère un ancrage dans la lutte. Beaucoup de gens passent et nous remercient, nous encouragent. Certains nous donnent des gâteaux, du pain… On sent de la reconnaissance et ça nous touche », glisse Sophie, une Jurassienne présente depuis le début de la mobilisation qui se veut pacifique. La semaine a d'ailleurs été très calme et la police jurassienne confirme qu'aucun « événement ou fait particulier n’a été relevé ». Le petit groupe espère une affluence en hausse pour le week-end et a prévu tout un programme d’animation : apéro de bienvenue, présentation de la lutte et échanges, tournoi de football ou encore une promenade symbolique sur les bords du Tabeillon, là où de l’eau doit être puisée pour le projet. /jpi