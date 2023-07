Suite des travaux préparatoires à la géothermie profonde

Les travaux préparatoires se poursuivent sur le site qui doit accueillir le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Dans un communiqué de presse, transmis ce jeudi, la société indique que ces mesures serviront « d’aide à la planification de détail du forage et contribueront à assurer la sécurité du projet ». Au moyen d’une camionnette avec dispositif de chute de poids, les experts vont recueillir des données durant la semaine du 24 juillet. Les précédents forages à Buix il y a un siècle, à Grandfontaine en 2018 et pour la Transjurane en 1970 et 1980 offrent une bonne connaissance de la géologie de la région. Il est nécessaire désormais d’effectuer de nouvelles analyses pour « ausculter en détail les couches rocheuses traversées par le forage géothermique », indique Geo-Energie Jura SA. /comm-ncp