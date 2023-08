« Sous la Coupole » avec Jean-Paul Gschwind (4/4)

Si la matinée n’a pas été spécialement mouvementée, c’est aussi grâce au travail qui est réalisé hors des murs du Conseil national, comme l’explique Jean-Paul Gschwind. En effet, selon lui, le travail est essentiellement réalisé dans les commissions. Toutefois, les décisions des élus sont également liées aux discussions et aux mots d’ordre des partis. Pour cela, tous les mardis de session, les groupes politiques ont une demi-journée pour aborder les sujets à venir en intimité. Après plus de deux heures et demie de débats au Conseil national, la journée se prolonge donc pour les élus. L’heure pour Jean-Paul Gschwind de rejoindre ses collègues du Centre.