Baume-Schneider : il faut « réfléchir à rendre la pierre d’Unspunnen »

Il faut « réfléchir à rendre la pierre d'Unspunnen » : ce sont les mots de la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider ce dimanche dans la NZZ am Sonntag. Dérobée à deux reprises et toujours introuvable, la pierre est traditionnellement lancée lors de la fête de lutte d'Unspunnen à Interlaken. La manifestation, qui a lieu tous les six ans, se tiendra le 27 août prochain.

« Il est temps pour les personnes concernées de réfléchir à comment et quand elles veulent rendre la pierre d'Unspunnen », a déclaré Elisabeth Baume-Schneider. La pierre est certes un symbole de la lutte des séparatistes jurassiens, « mais un symbole n'est puissant et significatif que s'il ne tombe pas dans l'oubli », a-t-elle ajouté. Des propos confirmés à Keystone-ATS par le Département fédéral de justice et police que dirige la Jurassienne.





Dérobée deux fois et toujours introuvable

La pierre de 83,5 kilogrammes avait été volée dans un musée de l'Oberland bernois une première fois en 1984. Elle était mystérieusement réapparue en 2001 au Marché-Concours de Saignelégier. Restituée à son lieu d'origine et exposée dans un hôtel d'Interlaken, elle avait été à nouveau dérobée en 2005. Elle reste, à ce jour, introuvable et c'est donc une réplique qui est jetée lors de la fête d'Unspunnen. /ATS-mmi