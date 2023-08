Le projet « Delémont Gare verte » va bon train

Le nombre de places au parking nord de la gare de Delémont sera limité durant les prochains mois. Les CFF vont entreprendre des travaux de désimperméabilisation sur ce secteur. Ces ouvrages sont effectués dans le cadre du projet « Delémont Gare verte », qui vise à favoriser la biodiversité à la gare. Ils dureront du 16 août au 30 novembre 2023.

L’objectif de ces travaux est de contribuer à la protection du sol grâce à la désimperméabilisation des surfaces et le remplacement de l’asphalte par du pavé-gazon. L’eau de pluie ne s’écoulera ainsi plus vers les canalisations, mais s’infiltrera dans le sol et maintient le niveau des eaux souterraines. Une bande verte ainsi que trois arbres seront en outre plantés dans le périmètre du parking.

Ces travaux de végétalisation du parking auront lieu en deux phases, afin de préserver une disponibilité des places de stationnement durant les travaux. Du 16 août au 29 septembre, 17 places seront fermées. Puis, du 2 octobre au 30 novembre 2023, 9 places seront temporairement condamnées.

Durant les travaux, d’autres parkings restent à disposition à proximité immédiate, comme le sous-sol du bâtiment de la Jardinerie ou le P+R. A l’issue des travaux, le parking disposera de 26 places de végétalisées, soit une de plus qu’actuellement. /comm-lge