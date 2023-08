Café des Arts : Ghislaine Heger

Elles sont fières de leurs cheveux gris, et ne les cachent pas ! L’exposition « Silver Power » dévoile des photos de femmes avec leur chevelure grise à travers toute la Suisse romande. Un texte autobiographique accompagne ces clichés.

Ghislaine Heger a réalisé plus de 100 portraits et les dévoile de Genève aux Franches-Montagnes. L’exposition est actuellement à découvrir à la vieille église du Noirmont. La photographe vaudoise présente plus qu’une démarche artistique, « Silver Power » entend bousculer notre rapport à la vieillesse.