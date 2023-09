Mention au district de Moutier rayée de la Constitution bernoise

Le transfert de Moutier du canton de Berne au canton du Jura, qui doit être effectif au 1er janvier 2026, nécessite une adaptation de la législation, notamment une modification de la Constitution de nature principalement formelle. Celle-ci a été adoptée à l'issue d'un bref débat par 149 voix et une abstention.

La modification concerne l'article 84, alinéa 2 qui mentionne le district de Moutier s'agissant du siège garanti au Jura bernois au sein du Conseil-exécutif. La cité prévôtoise est le chef-lieu du district éponyme. Le Grand Conseil a saisi cette occasion pour supprimer la notion des districts dans les articles où elle figure.

Les districts ne représentent plus de subdivision administrative depuis des années. « Les districts n'ont plus de signification », a relevé la présidente de la députation francophone Anne-Caroline Graber (UDC). La référence aux districts de Moutier, Courtelary et La Neuveville est remplacée dans la Constitution par celle de la région administrative du Jura bernois.

Cette modification de la Constitution devrait être soumise au peuple en même temps que le concordat intercantonal qui fixe les modalités du transfert, soit en automne 2024. Les citoyens prévôtois s'étaient prononcés le 28 mars 2021 pour le changement d'appartenance cantonale. /ats