Faut voir avec le maire : Mervelier

C’est une maire en place depuis plus d’une décennie qui était l’invitée de La Matinale ce mardi. Martine Brêchet, élue à la tête de Mervelier depuis 2012, a été réélue tacitement lors des dernières élections. Formatrice pour enseignants primaires à la Haute école pédagogique de 48 ans, Martine Brêchet est une Gravalone d’adoption qui a grandi à Montsevelier, « de l’autre côté de la chapelle », dit-elle. La maire ne porte pas d'étiquette partisane, tout comme les autres membres du Conseil communal. « On va chercher des gens nouvellement installés pour apporter une nouvelle vision et ne pas avoir de vieux dossiers en tête, plus d’objectivité », explique-t-elle. En 12 ans, « les citoyens se sont peut-être un peu enfermés sur eux-mêmes. Ils ont envie qu’on règle leurs petits problèmes alors qu’on doit avoir une vision plus large », ajoute-t-elle.