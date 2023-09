Café des Arts : Angelo et Aline Oliva

Le peintre et musicien Angelo Oliva se lance un nouveau défi : quitter Courfaivre avec sa famille afin de proposer ses toiles dans différentes galeries en passant par l’Italie, la Grèce, puis les pays de l’Orient, en direction de l’Asie et de l’Australie.

Il nous invite dans son camping-car qui lui servira d’habitation durant une année. Entre les banquettes, les armoires et une cuisine à taille réduite, Angelo et son épouse Aline ont réussi à caser quelques toiles, des peintures, les créations de bijoux, et deux baguettes virtuelles qui permettent de jouer de la batterie ! Petite visite guidée…