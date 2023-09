Le centime de l’eau delémontaine reviendra toujours au Nicaragua

La ville de Delémont ne va pas revoir l’affection du centime de l’eau. Une motion du groupe PLR a été refusée lundi soir par le Conseil de ville. Porté par Christophe Günter, le texte demandait que cet émolument perçu par la Municipalité ne soit plus reversé au village de La Trinidad au Nicaragua, mais à une association caritative locale. L’élu libéral-radical justifiait cette demande par la dictature au pouvoir dans ce pays d’Amérique centrale. Le président Daniel Ortega a intensifié la répression à l’encontre de l’Église catholique et de certains travailleurs humanitaires.

Le Conseil communal appelait au rejet de la motion. Selon l’exécutif, toutes les actions menées au Nicaragua le sont sans aucun contact ou connexion avec le gouvernement national. Depuis 2010, le montant prélevé auprès de la population delémontaine est utilisé pour soutenir des projets en lien avec l’eau potable dans la ville de La Trinidad qui est jumelée avec Delémont. Plus de 400 familles ont pu en bénéficier. Le Conseil communal a ajouté que les projets et les fonds mis en œuvre faisaient l’objet d’un suivi étroit. Les comptes sont vérifiés à trois reprises tant au Nicaragua qu’en Suisse. La section locale de l’ONG avec laquelle la ville collabore assure, par ailleurs, la mise en place de groupes de citoyens en charge de la surveillance et de la maintenance des projets réalisés.





Une centrale photovoltaïque d’envergure

Les conseillers de ville ont également approuvé un crédit de 740'000 francs pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de la future déchèterie du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD). Les Services industriels de Delémont (SID) fourniront l’énergie directement au SEOD, en priorité selon le modèle habituel d’autoconsommation. Le reste sera réinjecté dans le réseau. Le capital de 740'000 francs sera, par ailleurs, ouvert au processus de prêts citoyens. Une production de 375'000 kWh par an est envisagée dans le cadre de ce projet.





Des moloks dès 2025

À l’heure des questions orales, la centriste Sandra Hauser a demandé des précisions à l’exécutif concernant le calendrier de pose des moloks en ville de Delémont. Conseiller communal en charge du dossier, Emmanuel Koller a expliqué qu’une analyse était actuellement en cours auprès des entreprises pour évaluer leurs besoins et dimensionner correctement le nombre de conteneurs semi-enterrés nécessaires. Quelque 120 moloks devraient être installés sur le territoire communal. Le début des travaux est planifié pour 2025.