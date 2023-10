Café des Arts : le nouveau tome du manga One Piece

C’est un phénomène comme on en fait peu… Le manga One Piece, signé Eiichiro Oda, est la BD japonaise la plus vendue au monde avec des centaines de millions d’exemplaires écoulés. One Piece, c’est une histoire de pirates : Luffy et ses amis sillonnent les mers pour retrouver un trésor légendaire, le One Piece, et le tome 105, paru ce week-end, est la sortie littéraire du Café des Arts en ce premier lundi du mois d’octobre. Joëlle Schaller, de la librairie Mille et une histoires à Porrentruy qui consacre une large part de ses rayons aux mangas et leurs produits dérivés était l’invité de La Matinale . Joëlle Schaller explique que One Piece, sorti en 1997, touche « tous les âges. Les parents sont nés avec Dragon Ball et ont transmis l’envie des mangas à leurs enfants, c’est un énorme succès actuellement ». Le manga est désormais décliné en série live action sur Netflix, l’une des plus chères de l’histoire à produire qui affiche déjà des records d’audience. /mmi