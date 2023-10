Légère hausse du taux de chômage dans le Jura

Légère augmentation du taux de chômage dans le Jura. Le taux de chômage a progressé de 0,1 point entre août et septembre, passant de 3,2 à 3,3%. Cela représente 23 chômeurs de plus qu’à la fin du mois d’août. Au total, 1'636 personnes étaient inscrites fin septembre auprès de l’ORP Jura dont 1’201 chômeurs et 435 demandeurs d'emploi non-chômeurs.

Le secteur ayant connu la plus grande hausse de demandeurs d’emploi au mois de septembre est celui du bâtiment, avec 17 demandeurs en plus qu’en août. A l'inverse, le secteur du commerce de détail a placé 15 personnes en demande d'emploi en août. Du côté des districts, le taux de chômage se situe à 3.8% dans le district de Delémont, 3.5% dans celui de Porrentruy et 1.4% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, le taux de chômage n'a pas bougé au mois de septembre, s’établissant à 2,0%. /comm-the