Café des Arts : Liuba Kirova

Les couleurs de la vie ont toujours inspiré Liuba Kirova. Elle affirme que les évènements de son existence se trouvent dans ses tableaux et que cette année, les émotions étaient si profondes et si nombreuses qu’elle ne pouvait plus les garder enfouies dans son esprit.

Sa nouvelle exposition « Avant-Après » est à découvrir depuis vendredi à la Galerie de la FARB à Delémont. Des tableaux de grands et petits formats se découvrent. On y retrouve une grande partie des œuvres réalisées ces derniers mois : des peintures sobres dont les couleurs sont en parfait équilibre avec le fond de la toile. L’artiste nous fait part de ses émotions à la fin de l’accrochage de ses œuvres.