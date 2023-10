Rendez-vous sport : Nolann Venzin et le K-1

Le K-1 et d’autres sports de combat se sont mis en vitrine ce week-end à King of the Ring, à Porrentruy. Cet événement a été l’occasion pour plusieurs sportifs de démontrer leurs qualités dans une ambiance festive. C’était le cas de Nolann Venzin, un Delémontain de 20 ans devenu il y a quelques semaines champion de Suisse de K-1, une discipline dérivée du kick-boxing et dans laquelle les sportifs peuvent utiliser leurs genoux. Pour Nolann Venzin, la compétition bruntrutaine a été l’occasion de faire connaître sa pratique et pourquoi pas de trouver du soutien, alors qu’il est « compliqué de se faire soutenir », selon lui. Le Delémontain espère pouvoir voyager pour continuer à combattre parmi les meilleurs et pourquoi pas devenir champion d’Europe ou du monde… /mle