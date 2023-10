Autonomie et transparence de l’Hôpital du Jura en question au Parlement jurassien

Le nouvel hôpital à Delémont sous les projecteurs du Parlement. Le législatif cantonal a débattu ce mercredi de deux textes du député du Centre Serge Beuret en lien avec le projet de nouvel hôpital de soins aigus prévu dans le quartier Gare Sud. Les parlementaires ont d’abord refusé par 49 voix contre 7 et 2 abstentions une motion intitulée « Etude détaillée sur l’opportunité de la construction d’un nouvel hôpital public à Delémont ». Une autre motion intitulée « Révision de la loi sur les établissements hospitaliers » a été acceptée par 31 voix contre 27 sous la forme du postulat. La possibilité de doter le Parlement et le Gouvernement de compétences sur les investissements importants de l’Hôpital du Jura sera ainsi étudiée. Actuellement, les décisions appartiennent uniquement au conseil d’administration de l’H-JU.





Plus de transparence demandées

Pour Serge Beuret, sa première motion ne visait pas à se prononcer pour ou contre la construction du nouvel hôpital, mais à s’assurer d’une communication plus transparente sur le projet, les études précédentes n’étant pas publiques pour ne pas compromettre la stratégie de développement de l’hôpital. Un point souligné par le député socialiste Loïc Dobler : « Il y a un devoir de transparence. Le conseil d’administration doit aller plus loin dans l’informations sans trahir de secrets ». Une étude inutile selon le ministre de la santé Jacques Gerber, qui a rappelé que trois études ont été menées en 2013, 2015 et 2022 : « Toutes aboutissent au même résultat. La meilleure solution est la construction d’un nouvel hôpital aux abords de la gare ».

Pas question non plus pour le ministre d’accorder un pouvoir décisionnel au Gouvernement ou au Parlement sur les investissements de l’H-JU, qui sont actuellement uniquement du ressort du conseil d’administration. « Il est faux de croire que le conseil d’administration travaille dans son coin sans collaboration, ni contrôle », a déclaré le ministre lors des débats sur la deuxième motion du député Serge Beuret. Jacques Gerber a encore rappelé que le Parlement a adopté la loi actuelle octroyant les compétences au conseil d’administration de l’H-JU en 2011, puis l’a renforcée en 2019.







Craintes de freiner le projet

Les deux textes ont cristallisé les craintes des parlementaires de freiner, voire de bloquer le projet au sud des voies. « La révision d’un texte législatif prend plusieurs mois, voire plusieurs années », a souligné le ministre de la santé Jacques Gerber. « Le risque est réel que nous passions à côté du terrain Gare Sud » réservé jusqu’en 2026, a abondé la député PLR Irène Donzé et membre du conseil d’administration de l’H-JU. A noter que cette dernière ainsi que son collègue Michel Périat ne se sont pas récusés lors du vote, contrairement à la Centriste Anne Froidevaux, une cadre-supérieure de l’institution. De nombreux députés ont également affiché leur crainte de voir des investisseurs, dont des Jurassiens, se rétracter du projet. /gtr