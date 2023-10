L’agriculture sacrifiée sur l’autel des coupes budgétaires

L’agriculture ne veut pas être le dindon de la farce. Après l’annonce de coupes dans le budget de la Confédération mercredi, l’Union suisse des paysans a réagi. AgriJura partage cette position et s’indigne que le Conseil fédéral fasse peser l’assainissement des finances de la Confédération sur les familles paysannes. Le budget prévoit une réduction des fonds alloués à l’agriculture de 347 millions de francs, soit une diminution de 2,5% pour la période de 2026 à 2029, sur un total de 13,67 milliards de francs. Vincent Boillat, vice-président d’AgriJura et membre du comité de l’USP, rappelle que les dépenses pour l’agriculture sont stables ces vingt dernières années, alors que le budget de la Confédération a plus que doublé dans le même laps de temps ». L’agriculteur insiste sur le fait que « l’agriculture n’est pas responsable du déficit de la Confédération ».

Vincent Boillat indique que cette réduction de 2,5% du budget représente une perte de plusieurs milliers de francs par exploitation. Il faut savoir aussi que « les exigences associées aux paiements directs ont augmenté ces dernières années. Ça nous semble totalement injuste de réduire le montant alloué à la rémunération de ces prestations d’agriculture ». La procédure de consultation sur le budget de l’agriculture court jusqu’au 24 janvier. /ncp