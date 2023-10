Café des Arts : Serge Band

Serge Band, c’est du rock taignon inspiré des années 60 et 70. Depuis douze ans, le groupe des Pommerats s’impose sur la scène musicale romande avec plus de 120 concerts, et compte 9 albums en 12 ans.

« Archives », le nouvel opus, sort officiellement samedi lors d’un concert organisé à l’Hôtel de Ville de Saignelégier. L’occasion pour le groupe de retrouver son fidèle public. Le style, les compositions et la couleur sont très reconnaissables, mais le groupe ne cesse de faire évoluer sa musique. Guillaume Queloz.