Le Conseil communal interpellé pour stopper les travaux sur le site de géothermie profonde

L’association Citoyens responsables Jura continue les démarches pour faire cesser le projet de géothermie profonde à Glovelier. Le groupe a demandé jeudi soir au Conseil communal de Haute-Sorne d’ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris la veille par Géo Energie Suisse et Géo Energie Jura. Selon le communiqué de presse, c’est à la commune de Haute-Sorne que revient cette compétence, et non au Canton. /ncp-comm