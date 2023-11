Café des Arts : Peter Pan revisité

On ne change pas les bonnes habitudes : chaque premier lundi du mois, le Café des Arts vous propose une bonne idée de lecture. Et la sortie littéraire du jour est présentée par Elodie Petermann, de la bibliothèque municipale de Delémont. « Les disparus du pays imaginaire » est un roman fantasy signé Aiden Thomas et paru l’été dernier aux éditions Sabran. C’est une « Réécriture du conte de Peter Pan plus sombre que celle de Disney mais pas aussi sombre que l’originale », explique Elodie Petermann. « Un pari réussi », selon elle alors que les références à Peter Pan sont nombreuses, notamment les personnages, Peter et Wendy, et l’intrigue : la disparition d’enfants. Au final, il s’agit d’un conte « pour adultes et enfants ». /mmi