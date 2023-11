Le taux de chômage en légère hausse dans le Jura

Le chômage en légère augmentation dans le Jura. Les autorités cantonales ont communiqué ce mardi les statistiques du chômage pour le mois d’octobre. Le taux de chômage s’est établi à 3,4% le mois dernier, augmentant de 0,1% par rapport au mois de septembre. Concrètement, cela représente 44 chômeurs de plus qu’à fin septembre, portant le total à 1'245. En plus de cela, 428 demandeurs d’emploi non chômeurs sont recensés.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis actuellement à l’ORP représente 4,6% de la population active domiciliée dans le Jura. Ils sont 37 demandeurs de plus qu’en septembre, soit une hausse de 0,1%. Le secteur le plus touché est celui de l’industrie, avec 18 demandeurs d’emploi de plus qu’au mois précédent.

Le district de Delémont est le plus touché par le chômage, avec un taux se situant à 3,9%. Dans celui de Porrentruy, il s’établit à 3,5% et aux Franches-Montagnes, à 1,8%. Au niveau national, le taux reste inchnagé, demeurant à 2%. /comm-the