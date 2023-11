Mettre la pédale douce à Val Terbi

Les automobilistes de Val Terbi devront ralentir. Une présentation de la mise en place de zones 30 km/h dans les quatre localités a été faite lors de la séance du Conseil général de Val Terbi de mardi soir à Vicques. Il s’agit d’une compétence du Conseil communal, dont la volonté est de limiter la vitesse dans le domaine bâti, soit dans toute la commune, sauf sur les routes cantonales. Une exception : la route principale de Vermes sera aussi limitée à 30, en raison notamment de la faible fréquentation, de l’absence de trottoir et de la proximité de l’école avec un passage pour piétons. La démarche est avant tout sécuritaire, vu la constante augmentation du trafic et l’étroitesse de certaines rues. Elle vise aussi à favoriser la mobilité douce et à réduire les nuisances dues au bruit, tout en traitant les quatre villages de manière égalitaire. « C’est une décision politique, les demandes étaient sur Vicques et Montsevelier, mais on ne va pas laisser tomber Corban et Vermes », explique Yvan Burri, le conseiller communal en charge des Travaux publics.

Un bureau d’ingénieurs a été mandaté pour réaliser ce projet de limitation de la vitesse. « Des périmètres « zone 30 » ont été établis, ce qui permet, une fois qu’on y est entré, de ne pas répéter à chaque croisement la limite par des panneaux. Celle-ci y est constante jusqu’au signalement de fin de zone. Les « céder le passage et autres « stop » ne sont plus nécessaires, tout comme les marquages routiers comme les passages pour piétons, mais cela a ses exceptions », poursuit Yvan Burri. Concrètement, les localités seront segmentées en plusieurs zones 30. Il y en aura six à Vicques, trois à Montsevelier et Corban, et donc une seule à Vermes. Le canton a donné un préavis favorable, tout comme l’Association transports et environnement (ATE). Le projet doit à présent être validé par le Service des infrastructures du canton, puis être publié dans le Journal officiel. L’instauration des zones 30 est prévue pour le printemps prochain.