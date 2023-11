La réunion publique de la CSI sur la géothermie a attiré près de 200 citoyens

La réunion publique de la commission de suivi et d'information (CSI) sur le projet de Géothermie a attiré les foules. Près de 200 citoyens, de Haute-Sorne et plus largement du Jura, se sont déplacés jeudi soir à la halle de Courfaivre pour écouter des exposés techniques, mais aussi pour faire part de leurs craintes et questions. Les exposés, parfois très techniques, et les échanges ont duré près de quatre heures et ont surtout porté sur les problématiques de l'eau (quantité et lieux de prélèvements) et les risques de sismicité, les deux préoccupations majeures de la population. Certains ont été rassurés, d'autres pas du tout et les débats ont surtout fait ressortir les nombreuses incertitudes censées être levées par la phase exploratoire qui conditionnera en grande partie la suite du projet.