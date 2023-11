Du mouvement dans les rangs du Théâtre du Jura

Rocade au sein du Théâtre du Jura. L’actuel responsable de médiation culturelle Camille Rebetez a présenté sa démission à l’institution, indique un communiqué du Théâtre du Jura. En place depuis trois ans, il quittera sa fonction au 31 janvier 2024 avec le sentiment « d’avoir mené à bien différentes missions qui lui tenaient à cœur ». Il souhaite désormais se réorienter vers d’autres activités liées à l’écriture et à la pédagogie. Pour pallier ce départ, la Fondation a nommé Lydia Besson, qui entrera en fonction le 1er février. Elle connaît bien l’institution puisqu’elle y occupe le poste de médiatrice culturelle depuis un an et demi. La Fondation se dit « heureuse de la voir s’épanouir au sein de notre institution et ainsi poursuivre ses engagements en faveur d’une culture accessible à toutes et tous ». /comm-the