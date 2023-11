L’H-JU pose la première pierre de son nouveau bâtiment à Saignelégier

Une étape symbolique pour l’Hôpital du Jura dans les Franches-Montagnes. L’H-JU a procédé ce mercredi en fin de matinée à la pose de la première pierre sur le chantier d’assainissement de son site à Saignelégier. Trois bâtiments de la Résidence des Franches-Montagnes ont été déconstruits et seront remplacés par une seule aile dédiée à l’accueil de résidents. 92 lits sont prévus, dont 69 en EMS et 23 en unité de vie de psycho-gériatrie. Le projet a nécessité un investissement de 24 millions de francs et va désormais entrer dans sa phase concrète. /nmy