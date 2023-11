Concordat de Moutier : accueil sceptique des milieux antiséparatistes

À peine signé vendredi matin par les gouvernements bernois et jurassien, le Concordat qui régit le transfert de Moutier dans le Jura est déjà contesté. Les mouvements de lutte antiséparatistes et certains représentants de partis (UDC et PLR en tête) ont fait part de leur scepticisme voire de leur opposition au document. Pour beaucoup, les autorités jurassiennes doivent en faire davantage pour prouver que la Question jurassienne est bel et bien terminée. C’est le cas du député UDC au Grand Conseil bernois Étienne Klopfenstein, lassé des appels à poursuivre la lutte relayés par le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) et certains élus du canton. « J’attends du Gouvernement jurassien qu’il contacte ces mouvements, qu’il les calme un peu et leur dise de cesser ces déclarations s’ils veulent obtenir la paix dans la région », clame-t-il.

Également présent à la conférence de presse organisée vendredi à Moutier, le conseiller national Manfred Bühler va encore plus loin. Selon lui, les autorités jurassiennes pourraient tout bonnement demander la dissolution du MAJ. « Son but est manifestement contraire à la Constitution fédérale, selon laquelle la Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire », argumente-t-il. Et d’assurer qu’en l’état, il ne soutiendra aucun transfert vers le canton du Jura.