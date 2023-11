Le Concordat sur le transfert de Moutier est signé

Une nouvelle étape marquante dans le transfert de Moutier. Les gouvernements jurassien et bernois ont signé officiellement le Concordat réglant le transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. Le document a été signé ce vendredi par la ministre jurassienne Nathalie Barthoulot et le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg en présence des autorités municipales.







Mesures approuvées en consultation

Présenté en mai 2023, le Concordat intercantonal a été mis en consultation auprès des acteurs institutionnels directement concernés, notamment des commissions parlementaires des deux cantons, le Conseil du Jura bernois, la commune de Moutier, les paroisses et Églises nationales. L’ensemble des mesures contenues dans le document ont été approuvées.







Suite de la procédure

Cette signature du Concordat ouvre la voie au processus parlementaire et à la concrétisation du transfert de la cité prévôtoise. Le texte doit encore être ratifié par les deux parlements cantonaux au printemps 2024. Le peuple de chaque canton se prononcera également en votation cantonale sur le Concordat et l’abrogation de l’article 139 de la Constitution jurassienne le 22 septembre 2024. Enfin, l’Assemblée fédérale devra se prononcer en été ou à l’automne 2025 et permettre le transfert effectif de Moutier au 1er janvier 2026. /gtr