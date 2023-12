Rendez-vous sport : le menu copieux proposé à la Suisse

L’équipe de Suisse de football sait à qui elle se frottera l’année prochaine en Allemagne. Elle défiera le pays hôte, la Hongrie et l’Ecosse dans le groupe A de l’Euro. Notre équipe nationale jouera donc contre le pays organisateur qui n’est pas au mieux depuis quelques temps. Elle jouera aussi contre la Hongrie qui est sortie invaincue de son groupe de qualification et aussi contre l’Ecosse qui a notamment battu l’Espagne dernièrement. Notre journaliste sportif Jérémie Pignard analyse ce tirage et décrypte les réactions qui ont suivi. /mle