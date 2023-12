Hausse du chômage dans le Jura

Le chômage s’affiche en hausse en novembre. Le taux de chômage a augmenté de 0,2 points pour s’établir à 3,6% contre 3,4% le mois précédent, indiquent les chiffres du canton. Concrètement, cela représente 75 chômeurs de plus qu’à fin octobre, portant le total à 1'320 chômeurs. En plus de ce chiffre, 425 demandeurs d’emploi non chômeurs ont été recensés. Le secteur le plus touché est celui de l’industrie avec 36 chômeurs de plus.

L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP représente 4,8% de la population active dans le canton, un chiffre en hausse de 0,2 points par rapport au mois d’octobre, précise le communiqué des autorités cantonales. L’ORP a également fermé 220 dossiers, tandis que 291 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès du service public de l’emploi.

Au niveau des districts, celui de Delémont affiche un taux de chômage de 4,1%, celui de Porrentruy de 3,7% et celui des Franches-Montagnes de 2%.

Au niveau national, le taux de chômage a également augmenté pour se fixer à 2,1%. /comm-gtr