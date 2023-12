Fréquentation record pour les transports publics jurassien

Les Jurassiens n’ont jamais autant utilisé les trains et les bus. Les autorités cantonales ont communiqué ce vendredi les relevés intermédiaires de fréquentation du réseau de transport public de la région. Il en ressort une progression de 25% du nombre de voyageurs en comparaison avec l’année 2022 sur la ligne de train Delémont-Delle, de 8% sur le réseau de bus MOBIJU et 9% pour les Chemins de fer du Jura (CJ) aux Franches-Montagnes. La ligne ferroviaire des CJ Porrentruy-Bonfol a quant à elle subi un léger recul de sa fréquentation, essentiellement à cause de sa fermeture pour raison de travaux.





Horaire 2024

Plusieurs changements d’horaire entreront en vigueur ce dimanche 10 décembre dans le Jura. Sur la ligne ferroviaire Bienne-Delémont-Porrentruy-Delle-Meroux, l’offre est ajustée pour « répondre davantage aux besoins des voyageurs » et de nouvelles correspondances en provenance et en direction de Paris seront mises en place les samedis soirs. Les arrivées de bus à Delémont seront harmonisées vers 13h20. Cela permettra de rejoindre les correspondances de trains et bus.

Les travaux de modernisation des gares de la ligne Bonfol-Porrentruy se termineront en automne 2024. La circulation des trains sera rétablie et l’exploitation retrouvera ainsi son rythme normal. Des fermetures de lignes avec bus de remplacement sont également prévues en 2024 entre Glovelier et Delle ainsi qu’entre Porrentruy et Alle. Ces fermetures interviennent pour permettre la réalisation de travaux dans les gares de Porrentruy, Courgenay, Alle et sur les voies.

La communauté tarifaire « vagabond » annonce une nouvelle offre destinée plutôt aux personnes qui travaillent à temps-partiel ou chez eux en partie. Intitulé « FlexiAbo », cet abonnement ne comporte que cent jours d’utilisation sur sa période de validité (qui est d’une année), ce qui correspond à environ deux jours d’utilisation par semaine. Il sera disponible dès ce dimanche 10 décembre et son prix est inférieur à celui de l'abonnement traditionnel.

Retrouvez tous les détails concernant les changements d’horaires dans ce document. /jad