Café des Arts : Denis Tcheskiss et Sébastien Roethlisberger

C’est une exposition collective qui se dévoile actuellement dans l’atelier de l’artiste Denis Tcheskiss en vieille ville à Delémont. « Eclats de Métamorhose » fait la part belle à la joaillerie, la peinture et la photographie avec 4 artistes qui travaillent la lumière.

La base de l’exposition est un voyage réalisé par Sébastien Roethlisberger qui est allé se spécialiser dans la taille des pierres en Tanzanie. A son retour, il a eu le désir de mettre en lumière cet art qui consiste à sculpter de petits bijoux qui ornent les mains et les corps d’hommes et de femmes. Un univers de lumières et de couleurs à découvrir jusqu’au samedi 23 décembre au cœur de la vieille ville.