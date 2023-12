Pascal Domont à la tête du législatif delémontain

Un élu du groupe PLR et PVL mènera les débats l’an prochain au Conseil de ville de Delémont. Pascal Domont a été élu lundi soir à l’unanimité à la présidence du législatif pour 2024. Il succèdera ainsi dès le mois de janvier au centriste Khelaf Kerkour. Ce chef d’entreprise de 56 ans sera accompagné par Michel Rion (CS-POP et Vert-es) à la 1re vice-présidence et Pauline Rais (PCSI) à la 2e vice-présidence. « C’est un sentiment de fierté, mais pas d’accomplissement puisque tout le travail est devant », a indiqué à notre micro Pascal Domont à l’issue de son élection. Lors de son discours, le nouveau président a déclaré que l’année à venir sera difficile au regard des finances communales. Il a reconnu qu’une augmentation de la quotité d’impôt n’était plus un sujet tabou au sein de certains groupes politiques. Le premier citoyen delémontain a toutefois salué une prise de conscience de la part du Conseil communal et de ses collègues du législatif.

Particularité du nouveau président, Pascal Domont a expliqué à la tribune qu’il entendait voter sur les différents objets qui seront soumis au Conseil de ville. « Je fais partie d’un petit groupe et j’ai pris cette décision, car j’en ai le droit. Je ne pense pas que cela va déranger plus que ça », nous a confié le nouveau président.